Arved Breidaks: ebaviisakus pole sõnavabadus

Mustanahalise George Floydi tapmisele järgnenud protestid USAs on ka Eestis andnud ajendi, et ookeanitagustes rassiküsimustes sõna sekka öelda.

Jagatakse nüüdki sotsiaalmeedias linke laulukese juurde «Kümme väikest neegrit» ja tuletatakse meelde Astrid Lindgreni Pipit, kelle isa oli teadagi kes. Mõnede arvates peaks piisama küll, et tõendada meie kultuurilist õigust öelda mustanahalise kohta «neeger», sest nende meelest puudub sel sõnal igasugune halb alatoon.

Meil pole sellist kultuurilist aluspõhja tegelikult olemas, millele igamees võiks rassiküsimustes kaasa rääkides end tugevalt toetada. Eestis pole mitte kunagi mustanahalisi sellisel hulgal elanud, et saaksime rääkida mingisugusest laiemast kogemustest nendega. On väheseid, lühema- või pikemaajalisi kokkupuuteid, kuid enamik meist on mustanahalist näinud vaid välismaal või televiisorist.

Viisakale inimesele peaks olema enesestmõistetav, et kui tal palutakse seltskonnas teatud sõnu valjusti mitte kasutada, siis ta tõepoolest seda ei tee, vaid austab paluja soovi.

Kuna otsesed kogemused on napid, kipub teadmisi asendama usk, mis pole aga alati parim abimees. Vaidlustes usuküsimuste üle ujuvad pinnale äärmuslikud seisukohad, mis lõpetavad mõttevahetuse emotsionaalsete karjatustega millegi poolt ja vastu. Paraku on nii läinud ka sõna «neeger» avaliku kasutamise üle käiva sõnavahetusega, milles üks valgenahaline eestlane vaidleb teise valgenahalisega eestlasega. Naeruväärne!

On teada, et mustanahalistele ei meeldi, kui valge inimene neist kedagi «neegriks» nimetab. Milline on selle sõna tähendus meie komberuumis, ei oma sealjuures üldse tähtsust. Küsimus on viisakuses. Viisakale inimesele peaks olema enesestmõistetav, et kui tal palutakse seltskonnas teatud sõnu valjusti mitte kasutada, siis ta tõepoolest seda ei tee, vaid austab paluja soovi.