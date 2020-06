Küsitlus: Kuidas hindate Kagu-Eesti kaugtöövõrgustiku Kupland loomist ja tulevikku?

«Kaugtöökeskuste arendamine sai suure hoo sisse eelmisel aastal riigiametnike Kagu-Eesti välitööde projektist. See oli välitööde üks parimaid ideid ning arvati, et see võiks tuua Kagu-Eesti probleemidele reaalselt leevendust. Tänaseks on see idee üks välitööde paremini edenenud tegevusi. Meeskonnal õnnestus Põlvamaa arenduskeskuse eestvedamisel saada raha projektijuhi tööle võtmiseks. Praegu tundub, et asi liigub jõudsalt edasi. Üha rohkem on levinud, et ka riigitöötajad võiksid asuda kus iganes. Ka eriolukord andis tõuke – inimestel, kellel oli võimalik teha arvutitööd, soovitati olla kodus. Kaugtöökeskus võiks olla üks võimalus, mis annab inimestele hoogu juurde, et siia kanti elama tulla. Kui asi sama hooga jätkub, tõmmatakse mõte käima. Usun sellesse.»