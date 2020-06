Jalgpalliklubi Helios saab katusega tribüüni

Kui poolteist aastat tagasi valmis Kreutzwaldi kooli kõrvale Heliose kunstmuruväljak, võttis klubi kohe ette ka kampaania «Varju alla!», et koguda annetusi katusega tribüüni ehitamiseks väljaku äärde. Kampaania kestis 1. juunini ja klubi eesmärk oli koguda 25 000 eurot, et katta omaosalus. Annetustega kogunes ligi 8400 eurot, mis on küll vaid kolmandik loodetud summast, kuid Heliose tegevjuhi Jaanus Vislapuu sõnul plaan katki ei jää.

«Tribüüni ehitusega oleme nii kaugel, et ankur­vaiad on maasse puuritud ja ära värvitud ning peaks algama metallkonstruktsioonide paigaldamine,» tutvustas Vislapuu praegust tööjärge ja lisas: «Loodame tribüüni juulis valmis saada.»

Staadioni lagastaja endast märku ei andnud

Eelmisel nädalal väljakule välgumihkliga augud põletanud ja endast alkoholipudelid ning klaasikillud maha jätnud lagastaja endast teada ei andnud.

Võru FC Heliose tegevjuht Jaanus Vislapuu oli hävitustöö avastamise järel esialgu seda meelt, et juhtunu pärast veel politseisse ei pöördu, vaid annab pahategijatele nädala lõpuni aega oma pahateod üles tunnistada ja hüvitada. Kuna seda ei juhtunud, esitas ta nüüd korravalvuritele avalduse.

«Igal juhul loodan, et midagi sellist enam ei juhtu ja see, kes nii käitus, saab ka aru, et see ei ole okei,» ütles ta.

Selliste vahejuhtumite edaspidiseks vältimiseks pannakse Vislapuu sõnul staadionile valvekaamerad, et oleks ülevaade väljakul toimuvast.