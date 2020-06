Luts rõhutas pärast medali vastuvõtmist meeskonnatöö tähtsust: «Tahan öelda, et ükski saavutus ei sünni ühe inimese suunamisel ja tegemisel. Haridusjuhiks olemise ajal oli mul hea meel oma meeskonna üle, kellega koos sai alati tegutsetud selle nimel, et kooli edasi viia; et Valga hariduselu oleks tasemel.“

«Raimond Luts on põline valgalane, pikaaegne koolidirektor, sportlane ja treener ning võib julgelt öelda, et ta teab täpselt, mida tähendab keha ja vaimu tasakaal. Koolijuhina on ta teele saatnud ilmselt tuhandeid noori, andes neile kaasa vajaliku edasiseks eluks ning treenerina on ta innustanud väga paljusid noori sportlasi,» kirjeldas aukodanikku Valga vallavolikogu esimees Alar Nääme.