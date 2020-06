VIDEO ⟩ Võrgendikoide niidivõrgustik mattis enda alla põõsa ja elektriposti

Võrgendikoid on levinud kõikjal Eestis ja neid on mitu liiki. Enamasti toitub üks koiliik ainult mõnel puuliigil. Kõige sagedamini kohatakse toominga-võrgendikoisid, kes elavadki peamiselt toomingatel. Röövikud on võimelised puud ja põõsad lehtedest täiesti paljaks sööma.