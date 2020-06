GALERII ja VIDEO ⟩ Postitee kasealleel käis päev läbi vilgas kauplemine

Korraldaja Aivar Täpsi sõnutsi toimus tavapärase Kõivualutse laada asemel küll turupäev, mistõttu ka osalejaid on vähem. "Aga siin kasealleel mahuvad kõik parajat vahemaad hoidma," viitas ta kehtestatud ohutusnõuetele.

Nimekaid külalisesinejaid tänavu polnud, samuti ei astunud üles tantsukollektiivid. Küll võis kaskede all kuulda-näha tuntud pillimehi, kelle hulgas oli näiteks Toomas Valk koos poegadega Setomaalt ning Vabariigi Pillimehe konkursil osalenud Ivari Kanarik Põlvast.

«Kauplejaid on alla saja. Meil oligi niisugune taotlus, mistõttu paljudele tuli isegi ära öelda. Kaks nädalat tagasi me veel ei teadnud, kas ikka teeme turgu. Täna on see Kõivualutse päeva nime all, mistõttu võtku igaüks seda just nii nagu võtab,» rääkis peakorraldaja.

Kaskede vahel kaubeldakse seitsmes aasta. Täpsi sõnutsi on Ihamaru külas hästi käima läinud ka igalaupäevane taluturg. «Mõni kaupleja on lubanud tulla suvi läbi. 23. juunil teeme seal lisaks ekstra turu, kuna jaanilaupäev on tegelikult teisipäeval. Lõunaeestlased on ikka kaupleja rahvas, kes on harjunud laatadel käima,» lisas Täpsi.

Pruuli-Kaska talu perenaine Lija Kaska tuli Postiteele üksnes viinamarjaistikutega. «Ainult viimarju me kasvatamegi. Arvan, et sel suvel on päris hea viinamarjasaagi lootus, sest eelmine suvi oli soe ning ka talvitumine oli soodne. Pungi on hästi palju,» on ta tähele pannnud.

Pruuli-Kaska talus kasvavad viinamarjad poolel hektaril mäekaldal ning kolmes 60-meetrises tunnelis, igaühes 150 taime. Sorte on üle paarisaja, neist umbes pooled avamaal.

«Kõik ei sobigi kasvumajja, sest tahavad jahedamat ja aeglasemat kasvamist. Kasvumajas läheksid nad lõhki,» märkis enam kui 30-aastase kogemusega naine. «Ka rahvas juba usub, et Eesti tingimustes on võimalik saada viinamarju,» lisas ta.

Riigikogu liikme, Ihamaru küla elaniku Andrus Seeme teada pannakse Kõivualutse laada korraldajatele kogu aeg südamele, et nad seda ikka edasi peaksid. «Tundub, et Aivar Täpsil entusiasmi jagub. Ja eks tal on abilisi ka. Meil on ruumi seda veel laiendada, sest kasealleed jätkub. Eile (reedel – M.M) just arutasime oma küla inimestega, et kased hakkavad juba suuremate tuultega ümber kukkuma, mistõttu oleme kohati väikseid kaski vahele istutanud.»

Võrumaa mesinik Villu Mahlak oli väljas nii taruvaigust, õietolmust ja mesilasvahast tehtud salviga Vahar kui ka vahakoist ja langetisest tehtud tinktuuridega.

«Vahar ravib nii päikesepõletust kui kriimustusi ja väiksemaid haavu, kannalõhesid ning asendab edukalt hügieenilist huulepulka. Meestele sobib see pärast habemeajamist, beebidele pepude määrimiseks ja kõigile haudunud kohtade ravimiseks. Abi on saadud psoriaasi ja kõõma puhul, isegi herpesest on saadud jagu. Kes on saanud, neile pole enam vaja pikalt jutustada – tulevad ja võtavad,» kiitis ta oma kaupa.

Langetised on pika halli habemega mesiniku selgitusel talvel taru põhja kukkunud mesilased, mis korjatakse kokku ja pannakse alkoholi sisse.

Põlvamaalt pärit lastekirjanik Kristina Ruder tutvustas Kõivualutse päeval oma raamatuid. «Kuna käisin siinsel laadal ka eelmisel aastal, on täna mitmed tulnud ja öelnud, et tore raamat oli ja kas on midagi uut. Seni olen kirjutanud 15 raamatut, siin on 12. Kõiki pole, sest isegi mõned kordustrükid on otsas,» rääkis ta.