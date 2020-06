Arstid jätkavad kaugvastuvõtte ka pärast eriolukorda

Kubo sõnul peab kaugvastuvõtt olema ka sisu poolest võrdne kontaktvastuvõtuga, seda saab osutada vaid eeldusel, et teenuse kvaliteet ei halvene ja et konkreetse patsiendi jaoks on selline teenuseosutamise viis sobiv. „Juhtudel, kus patsiendile on vaja teha uuringuid ja läbivaatust ehk inimese tervisemuret reaalselt kohapeal näha ja hinnata, ei saa kaugvastuvõttu kasutada. Kaugvastuvõtu sobivuse igal konkreetsel juhul otsustab tervishoiutöötaja,“ lisas ta.

Iga kolmas eriarsti vastuvõtt toimus kaugvastuvõtu teel

Patsientidele mõeldus veebiküsimustikule on vastanud 183 inimest. Saadud tagasiside põhjal jäi valdav enamus (86%) inimesi kaugvastuvõtuga rahule. Üle 81% vastanutest kasutaksid kaugvastuvõttu uuesti. Kusjuures enamus vastanutest tõi eelisena välja aja kokkuhoiu ja teenuse mugavuse. Inimeste hinnangul oli arstiga hea vestelda oma kodust ja tervisemured said lahendatud ilma, et pidi kulutama aega või raha arsti juurde sõitmiseks. Murekohana toodi välja, et olenevalt probleemist ei asenda kaugvastuvõtt tavapärast läbivaatlust. Samuti ei meeldinud inimestele see, kui kõne arstilt tuli ootamatult ja nad ei olnud selleks valmis.