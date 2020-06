Lätis ei ole teist päeva järjest leitud ühtki uut COVID-19 nakatunut

Lätis on praegu teada 224 koroonahaiget.

Tänase seisuga on uus koroonaviirus Lätis nõudnud 28 inimelu.

Kokku on Lätis uue viiruse suhtes testitud 128 145 inimest, kellest 1097 proov osutus positiivseks. 13. juuli seisuga on 845 neist terveks saanud.

Ühtki COVID-19 patsienti möödunud ööpäeva jooksul Lätis haiglasse ei toimetatud. Hetkel on koroonaviiruse ravil haiglates seitse patsienti. Ühe patsiendi seisund on tõsine, kuuel keskmiselt tõsine. 170 COVID-19 patsienti on Läti haiglatest koju lubatud.