Vana-Võromaa kultuurikojas sel nädalal avatavale näitusele «lahtiÜhtimine» tuli seal eksponeeritav Johannes Luige skulptuur lausa akna kaudu sisse upitada, sest ühestki uksest see sisse ei mahtunud.

«See on autoportree, osa dialoogist minu isa [Jaan Luige] pronksskulptuuriga, millel on kujutatud luike ja siin on selline inetu pardipoeg,» lausus kunstnik Johannes Luik.