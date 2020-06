Enel Liin: kahe Räpina noortekeskuse segaduse selgituseks

Kohalikus omavalitsuses tegeletakse igapäevaselt omavalitsuse vastutusalasse kuuluvate valdkondade arengu planeerimise ning nende plaanide elluviimisega. Oma tegevuses lähtub omavalitsus alati üldsuse huvidest ja tegutseb oma kodanike heaolu tagamise nimel.

Lõuna-Eesti Postimehes ilmus 8. juunil Mati Määritsa sulest artikkel pealkirjaga «Räpinas tekitab segadust kaks noortekeskust». Alljärgnevalt on esitatud Räpina valla seisukohad ja tegutsemismotiivid artiklis toodud väidete kohta, millest üsna mitmed ei vasta tõele.

Mittetulundusühingu Räpina Avatud Noortekeskus esindaja Ene Pikneri väide, et ruumide kasutamise leping MTÜ ning Räpina valla- või linnavalitsuse vahel on olemas, ei ole tõene.

Kõnealust lepingut ei suutnud esitada ei MTÜ ega ilmunud see välja ka Räpina valla arhivaari sihipärastel otsingutel. 4. novembril 2019 toimus kohtumine MTÜ esindajaga, kus arutati ruumide kasutamise lepingu olemasolu teemal ja anti teada ka vallavalitsuse plaanidest, kuidas piirkonna noorsootööd edaspidi korraldatakse.

Tsiteerin artiklist Ene Pikneri öeldut: «Eks koostöö lõpetamine meiega oli üllatus ja suur pettumus. Aga ilmselt minu isik ei meeldinud.»

Asi ei ole isiklik. Vallavalitsusse jõudis aina enam infot selle kohta, kuidas noored ei soovi noortekeskuses käia ja et see on muutunud pigem klubiks. Näiteks saadi sellekohast teavet Räpina noortelt 13. novembril 2019 Räpina valla noorte osaluskohviku arutelulauas pealkirjaga «Minu unistuste noortekeskus» ning mitmel puhul ka politseiametnikelt ja vestlustest noortega.

Mittetulundusühingu Räpina Avatud Noortekeskus esindaja Ene Pikneri väide, et ruumide kasutamise leping MTÜ ning Räpina valla- või linnavalitsuse vahel on olemas, ei ole tõene.

Räpina valla huvi ja kohustus on võimaldada kvaliteetset noorsootöö teenust ning selle suunas iga päev ka töötatakse.

Väljavõtted artiklist: «Kõige rohkem häiris see, et väljakolimisega oli kiire.» /…/ Üles öeldi ruumid MTÜ-le suusõnaliselt novembris. «Aga et meid veebruari lõpus päeva pealt välja visatakse, ei suutnud lihtsalt uskuda. Mingit asjakohast dokumenti meile ju ei esitatud.»

Selgituseks: kohtumine MTÜ esindajaga, mille kestel teatati eelseisvatest plaanidest, leidis aset 4. novembril 2019. Palve ruumid vabastada 1. märtsiks 2020 esitas Räpina vallavalitsus MTÜ-le kirjalikult 29. novembril 2019 ehk enam kui kolm kuud enne ruumide vabastamise tähtaega. (Vallavanema 28.11.2019 kiri nr 4-6/2019/1547-2 on välja saadetud MTÜ Räpina Avatud Noortekeskus ametlikul kontaktaadressil 29. novembri 2019 hommikul kell 8.22.)

Kuna kogu varasem suhtlus selle MTÜga on toimunud samamoodi e-posti teel, ei olnud põhjust arvata, et MTÜ ei ole teadet kätte saanud.