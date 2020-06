Eestist lisandus 800 000 kaldaerofotot

Maa-amet teostab igal aastal kaardiandmete uuendamiseks mõõdistuslende, mille käigus tehakse ka kaldaerofotosid. Kaldaerofoto on lennukilt 500 kuni 3100 meetri kõrguselt kaldega (mitte otse ülevalt alla) tehtud foto, mis on geopositsioneeritud ehk seotud konkreetse asukohaga. Pilte teeb mõõdistuslendude käigus fotorobot. Kaldaerofotode eesmärk on toetada kaardiandmete täpsustamist küljelt vaadatuna, mis aitab hilisemas töötluses objekte tuvastada.