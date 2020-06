Haigekassa asus eriolukorra ajal väljastatud haiguslehti kontrollima

Haigekassa alustas mõne nädala eest eriolukorra ajal väljastatud töövõimetuslehtede kontrollidega ning esmalt vaadati, kas inimene on terve kalendrikuu ulatuses saanud nii haigushüvitist kui ka töötasu hüvitist. Andmete vahetamisel tehakse koostööd töötukassaga, vaadatakse üle, kas ja kui paljud enam kui 130 000 töötasu hüvitist saanud inimesest olid samal ajal ka haiguslehel.

Haigekassa juhatuse liige Pille Banhard ütles, et praeguseks on haigekassa läbi viinud automaatkontrolli, mille abil leiti üle 500 haiguslehe, kus on omakorda ka juhtumeid, kus inimene on saanud terve kuu eest samaaegselt nii haigushüvitist kui ta töötasuhüvitist.

„Töötukassa edastab omalt poolt haigekassale nimekirja inimestest, kes on töötasu hüvitist saanud. Haigushüvitise saajatega võrdluses selguvad need inimesed, kes on terve kuu olnud haiguslehel ja saanud samal ajal selle kuu eest töötasu hüvitist. Töötukassa võtab nendega seejärel ühendust ja küsib töötasu hüvitise tagasi,“ lisas töötukassa juhatuse liige Erik Aas.