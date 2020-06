VIDEOLUGU ⟩ Liikumispiirangud tõid Käärikule täismaja

«Praegu on sportlasi nii palju, et rohkem ei mahu,» kinnitas sihtasutuse Tehvandi spordikeskus juhatuse liige Kristjan Karis. Lisaks noortelaagritele olid Kääriku spordikeskuses jaanieelsel nädalal laagris Baltikumi judokoondised ja Eesti võrkpallikoondis. «Mõni aeg tagasi käisid käsipallurid ja kergejõustikumeka on see nii ehk naa olnud,» lisas Karis.