Esmaspäev tuleb üsna päikseline ja sajuta

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva Põhja-Eestis selge, Lõuna-Eestis aga vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 2-8, rannikul puhanguti kuni 11 m/s. Sooja on 8-14, Lõuna-Eestis ja kohati rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub ida- ja kirdetuul 3-7, puhanguti kuni 10 m/s. Lainekõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Ilm on sajuta ja hea nähtavusega. Sooja on 14-16 kraadi.