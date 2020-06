TÜ neljandas seireuuringus ei leitud ühtegi COVID-19 positiivset

Seireuuringu neljas laine viidi läbi 11. juunist kuni 21. juunini, teatas valitsuse pressiesindaja BNS-ile. Uuringu käigus küsitleti 3872 täisealist Eesti elanikku ning testiti neist juhuvalimi alusel 2864 inimest. Testimisel ei tuvastatud ühtegi koroonaviiruse suhtes positiivset proovi.

"Teadlaste töö annab kinnitust, et oleme õppinud nakkuse levikule paremini reageerima. Uue haiguspuhangu korral seame eesmärgiks lokaliseerida kohapeal nakkuskoldeid nii palju kui võimalik. Sellise lähenemisega on meil loodetavasti kogu riigis võimalik vältida suure ühiskondliku mõjuga piirangute kehtestamist,“ sõnas peaminister Jüri Ratas.

„Madal levimus näitab, et ka vahepeal tekkinud uued haigusjuhud on saadud hästi kontrolli alla ja pole põhjustanud viiruse laiemat levikut. Ka meie uuring on näidanud, et nakatunud käituvad vastutustundlikult ja vähendavad oluliselt kokkupuuteid teiste inimestega,“ lausus seireuuringu juht, TÜ professor Ruth Kalda.

Kalda tänas kõiki inimesi, kes on seni uuringus osalenud, sest ka täiesti tervena testima tulles on nad aidanud anda ühiskonnale teadmise, kas ja kui laialdaselt on viirus Eestis levinud. „Viimase uuringulaine andmeid vaadates on eriti rõõmustav, et rekordarv testituid on saadud kokku olukorras, kus viiruse ohtu ei tajuta enam sedavõrd teravalt kui kevadel,“ lisas Kalda.

Uuringu järgmine laine toimub vastavalt vajadusele. Kokku on nelja uuringu laine peale juhuvalimi alusel küsitletud 13 385 täisealist elanikku ja neist testitud 10 397 inimest. Testimise tulemusel on varasemates lainetes tuvastatud kokku 14 koroonaviiruse suhtes positiivset.

Uuringu läbiviimisega on seotud 17 TÜ teadlast ning selle peamised partnerid on AS Kantar-Emor, OÜ Medicum Eriarstiabi ja SYNLAB Eesti OÜ.