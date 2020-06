Küsitlus: kuidas ennetada traagilisi liiklusõnnetusi?

Igor Jallai, Valga vallavolikogu liige

«Ainult suuremad trahvid, karmimad muud meetmed, näiteks sõiduvahendite konfiskeerimine, vanglas viibimine ja nii edasi. Muud varianti ei näe.»

Kadri Valner. FOTO: Siim Saavik

Kadri Valner, Eesti maanteemuuseumi juhataja

«1991. aastal hukkus Eestimaa teedel 491 inimest. Põhiline põhjus joobes juhtimine ja sellest tingitud hoolimatus. Praegu on see traagiline number 10 korda väiksem.

Peamine mõjutaja on nii riiklik ennetustöö kui kogukond. Lihtne on õpetada seda, kes õppida soovib. Kes arvab, et on nii kõva «härg», et talle reeglid ei kehti, see ei arva ka ennetustöö pingutustest miskit.

Meil kõigil on oma roll liikluskeskkonna paremaks muutmisel, ehkki joobes või lubadeta tuttavatele vastu astumine nõuab omajagu julgust. Aga mina hoolin nii endast kui oma sõpradest ja purjus juhti rooli ei lase. Mulle meeldib mu abikaasa kunagine ütlus, miks olla roolis tähelepanelik: sest autos on ju kõige kallim vara, see tähendab ise ja pere.»

Ülle Juht FOTO: Erakogu

Ülle Juht, Valga kultuuri- ja huvialakeskuse direktor

«Iga õnnetus on traagika. Kogukond, lähedased ja sõpruskond, kes teavad ja tunnevad ohtlike käitumismaneeridega tegelasi, peaksid tegema kõik endast oleneva, et hoida võimalusel ära nende osalemise liikluses. Või siis ohu korral sellest kohe teavitama. Oluline on arutada neid teemasid ka kodus lastega.»

Laura Danilas FOTO: Erakogu

Laura Danilas, Otepäält pärit Tartu linnavolikogu liige, lennuakadeemia üliõpilane

«Liiklusõnnetuste vältimine sõltub eelkõige meist endist. See tähendab, et ennetus algab teadlikkusest ja suhtumisest. Iga inimene peaks mõtlema sellele, kui palju maksab üks inimelu, ja kui inimene siit maailmast lahkub, jääb maha üks väga õnnetu perekond. Iga kord kui autorooli istume, peame tagama ohutu teekonna, see tähendab, et peame vähendama riske. Sõidu ajal söömine, joomine, telefoniga rääkimine või sõnumite kirjutamine hajutavad tähelepanu ning võivad põhjustada liiklusõnnetusi.