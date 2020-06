Politsei otsib Valga vallas oma kodust lahkunud 16-aastast Karmenit.

Praeguseks on politsei üle kontrollinud mitmeid viibimispaiku, kus tüdruk peatuda võiks. Läbi on vaadatud ka neiu koduümbrus, suheldud on tema vanemate ja sõpradega, kuid keegi neist ei ole Karmenist viimase ööpäeva jooksul midagi kuulnud ega tea, kus ta viibida võiks. Otsingud jätkuvad.