VIDEOLUGU ⟩ Maasikatalud kutsuvad appi saaki päästma

«Töölistega on meil suured probleemid,» tõdes Põlvamaal Ahjal tosinal hektaril maasikaid kasvatava Tasuja talu peremees Toomas Lillo (33). «Oleme otsinud inimesi, kes tuleks maasikaid korjama, et saak põllu peale mädanema ei jääks – see on suur murekoht kõigil maasikakasvatajatel tänavu.»