Fotod ⟩ Öökuninganna näitas oma ilu

Selle taime õitsemist saab vaid paar tundi ette aimata, kirjutas 2017. aastal Tartu Postimees. Öökuninganna ehk suureõieline kuukaktus (Selenicereus Grandiflorus) on kaktuste seas üks legendaarsemaid. Õieilu jätkub öökuningannal paraku üürikeseks – juba järgmiseks hommikuks on imeilus õis närbunud. On levinud arvamus, et öökuninganna õitseb vaid ühel ööl aastas. Tegelikult pole see päris nii. Üks õis on tõesti avatud vaid ühel ööl, kuid järgmistel puhkevad uued õied.