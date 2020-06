Ränkel tahab jätkata sealt, kus pooleli jäi

Oma esimesel laskesuusatamise hooajal tihti just laskmisega kimpus olnud Ränkel leiab, et aastaga tehtud areng on olnud märgatav. «Kui võrrelda, kuidas ma mullu samal ajal lasin, on kontrast muidugi päris suur,» tõdes ta. «Eelmisel hooajal oli püssiga tööd meeletult palju ja usun, et füüsiline pool sai selle tõttu natuke kannatada.»