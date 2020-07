Ees on ootamas mõõdukalt soojad ja vihmahoogudega ilmad

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul ja ka hommikul on kohati võimalik nõrk vihmahoog. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, saartel ja läänerannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 17 kraadi. Päeval Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Ida pool on lõunani pilvi hõredamalt ja ilm püsib sajuta. Pärastlõunal jõuavad vihmapilved ka sinna. Edelatuul tugevneb 5-10, puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 14, puhanguti kuni 20 m/s, õhtul tuul veidi nõrgeneb. Sooja on 16-21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi.

Pühapäeva öösel liigub vihmasadu üle Eesti ida-kirde poole. Lääne pool keskööks pilved hõrenevad ja ilm on olulise sajuta. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 9-14, kohati kuni 17 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, puhanguti 12, õhtul kuni 15 m/s, saartel ja läänerannikul 8-13, puhanguti kuni 18 m/s. Sooja on 17-21 kraadi.