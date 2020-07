Kosmosejaama võib näha sõitmas üle kuuketta

Üleminekute nägemiseks ja jäädvustamiseks on soovitatav kasutada teleskoopi, kuna kosmosejaama haruline siluett on võrreldes Kuuga suhteliselt pisike.

Näiteks üksteisest vaid paarikümne kilomeetrit eemal asuvad vaatlejad võivad ühel ja samal ajal näha kas otse üle Kuu ketta liikuvat või ainult selle serva riivavat kosmosejaama. Selle põhjuseks tõsiasi, et ISS on maapinnale tuhat korda lähemal kui Kuu ning selle üleminekuid on tavaliselt näha sadu kilomeetreid pikkades, kuid vaid mõnikümmend kilomeetrit laiades koridorides.

Põgusate üleminekute nägemiseks, pildistamiseks ja filmimiseks tasub teha mõningaid ettevalmistusi. Kõigepealt tuleks alustada leheküljest https://transit-finder.com, kus saab oma asukohta kaardile või koordinaatidena sisestades näha sealt lähiajal vaadeldavaid üleminekuid. Leheküljelt leiab nii kuupäevad, kellaajad, avaneva vaatepildi simulatsiooni kui ka mugava kaarti, mille peale on üleminekute teekond märgitud. Nõnda saab juba varakult ette planeerida, et kuhu ja millal võiks teleskoobi üles seada ning kas sealt ikka Kuud näeb.

Kui teleskoop on varakult Kuu peale suunatud ja soov on üleminekut niisama vaadata, tasuks välja valida sobiva suurendusega okulaar, milles on kuuketas või selle oluline osa kenasti näha. Paraku asub ISS tuleval nädalal meie asukohast üleminekute ajal Maa varjus, mis tähendab, et seda Kuule lähenemas silmaga ei näe. Tuleb lihtsalt mugav asend võtta, vaadata ja oodata, kuni tume kosmosejaam üle heleda Kuu libiseb.