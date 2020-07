Arke Lihatööstus võitis taastuvelektri vähempakkumise

Vähempakkumise võitsid Eesti Gaas AS, Sunly Solar OÜ, Tahkuna Tuulik OÜ, Meritreid OÜ ja Arke Lihatööstus AS, selgub valitsuse nimel vähempakkumise korraldanud Eleringi andmetest.

Eesti Gaasi pakutud toetusmäär ehk toetus koos turuhinnaga on 58,39 eurot megavatt-tunni eest ning pakutava energia kogus 660,44 megavatt-tundi aastas.

Sunly Solari pakkumus sisaldab ligi 2,3 gigavatt-tundi elektrit aastas ning toetusmäär on 58,9 eurot megavatt-tunni eest.

Saadav toetus on igal kuul erinev ja katab hinnavahe, mis jääb pakkumise ja kuu börsihinna vahele, kuid toetus ei saa ühelgi kuul olla suurem kui 53,7 eurot megavatt-tunnist.

Soodsaimad pakkumised koos selles sisalduva börsihinnaga jäid alla 60 euro taset. See on oluliselt odavam kui praegu kehtiv taastuvenergia toetuse maksmise skeem, kui lisaks turuhinnale on tootjale garanteeritud toetust 53,7 eurot megavatt-tunni eest.