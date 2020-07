«Kõnelda seda keelt ja laulda meie laule on meie kohustus. Mis on selle kõrval riik – väga väike ja lühiajaline. Läbi aastasadade on erinevad riigid tahtnud võtta meilt maa ja keele, mida on siinkandis räägitud ajast aega. Kuid ikkagi tõusis selle maa laul linnuna taevasse, andes meile iseolemise,» rääkis peakorraldaja, liikumise Eesti Metsa Abiks esindaja Indrek Vainu.