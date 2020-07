Kahest Seto jaanitulest sai pidu teoks vaid Treskis

Segadust tekkis üksjagu, sest nii mõnigi internetist Käre jaanitulele pileti ostnu küsis sissepääsu Treski külaplatsi peole.

«Meil oli sellega seoses omajagu seletamist, sest paljud olid ostnud internetist pileti Käre küla jaanitulele ja tulid siis Treski külaplatsi väravasse,» rääkis Treskis peetud Seto jaaniku korraldaja Kalle Päkk, kelle sõnul oli teisele peole pileti ostnud inimestele üllatus, et tegemist on kahe erineva peoga, mis kannavad sama nime ja leiavad aset samal ajal.

Tuli osta uus pilet

Päkk kinnitas, et ära jäänud jaanitulele pileti soetanud inimesed pidid Treskis ostma kümne euro eest uue pileti. «Eks tuli seletada, et tegemist ei ole sama jaanitulega,» täpsustas ta. «Kaugemalt tulnud võib-olla ei lugenud nii hoolikalt ega pannud tähele, et need on kaks erinevat sündmust.»

Kalle Päkk, Treski jaaniku korraldaja «Mõnes mõttes on see ka küla kokkutulek – need, kes linnas elavad tulevad koju ja võtavad oma sõbradki kaasa.»

Peoga võis tema sõnul aga rahule jääda, ka rahvast olnud täpselt nii palju kui vaja. Päkk lisas, et jaanipeol sai osta ka kohalike tootjate kaupa. «Oli üllatavalt rahulik. Kuigi mõni väike intsident oli, siis need käivad jaanitule juurde ega vääri märkimist.»

Pidu kui küla kokkutulek

Treski külaplatsil on tema sõnul Seto jaanituld peetud juba aastakümneid. «Plats on rajatud juba nõukogude ajal,» lisas ta. «Aastatega on pidu suuremaks läinud. Mõnes mõttes on see ka küla kokkutulek – need, kes linnas elavad, tulevad koju ja võtavad sõbradki kaasa.»