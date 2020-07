Valitsus taasavab piirid töö- ja õpirändeks

"Saime täna paika töö- ja õpirände kriteeriumid, mis annavad kindluse õppuritele ja ettevõtjatele. COVID-19 levik on Euroopas pidurdunud, kuid ülemaailmselt kasv jätkub. Tahame kaitsta Eestimaa inimeste heaolu ja tervist, aga tagada ka igapäevase majanduse toimimise," ütles peaminister Jüri Ratas. "Töö ja õppimise eesmärgil võib Eestisse tulla kõigist riikidest, kuid kõrgema nakatumiste arvuga piirkondade puhul hakkavad kehtima piirangud, mille täitmise eest vastutavad nii saabuja kui ka kutsuja. Lihtsalt reisimiseks järgime Euroopa Liidu suuniseid."

Valitsuse korralduse kohaselt võivad töötamise või õppimise eesmärgil Eestisse siseneda haigusnähtudeta inimesed kõigist riikidest. Piiranguteta võib Eestisse siseneda riikidest, kus viimase kahe nädala jooksul on nakatunute arv 100 000 inimese kohta väiksem kui 16.

Saabumisel Euroopa Liidu välistest riikidest, kus nakatunute arv on suurem kui 16, peavad töötamise või õppimise eesmärgil Eestisse sisenevad inimesed jääma isolatsiooni, mis korraldatakse vastavalt kas tööandja või õppeasutusega koostöös. Tagatud peab olema nii transport kui ka elamine 14-päevasel eneseisolatsiooni perioodil ning isik peab läbima kaks koroonaviiruse testi, millest üks tehakse Eestisse saabumisel ja teine siinviibimise 14. päeval. Töötaja võib Eestis tööle asuda Eestis viibimise 15. päeval, juhul kui tema teine test on negatiivne.

Piirangud kehtivad Eestisse saabumisel ka riikidest, mille nakatunute arvu kohta on andmed puudulikud ja kus on suurem viiruse leviku oht. Nende riikide nimekiri avalikustatakse välisministeeriumi kodulehel.

Välismaalastele, kes saabuvad Eestisse nimekirjas olevatest madalama nakkustasemega Euroopa Liidu välistest riikidest või transiidina läbi euroliidu riikide, kus nakatunuid on 100 000 elaniku kohta vähem kui 16, 14-päevast liikumispiirangut ei rakendata. Nimekirja kolmandatest riikidest, kust Eestisse sisenemine on lubatud, uuendatakse iga kahe nädala tagant ning see avaldatakse välisministeeriumi kodulehel.