Südalinna hooned said lammutusloa

Aadressil Seminari 1a asub Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusperioodil ehitatud puithoone ja L. Koidula 5 on nõukogudeaegne ühiselamu. Seminari 1a puithoone on amortiseerunud ja avariiline. Hoonesse sisenemine on ohtlik, selle algupärane välisilme pole hilisemate ümberehituste tõttu säilinud.

L. Koidula 5 hoone kohta on leitud, et see pole Võru vanalinna sobiv ehitis ning ühiselamuks ehitatud hoonele on raske uut otstarvet leida. Selle renoveerimine on aga seotud ebamõistlike kulutustega.