Lepland toetab Eesti lipu keskuse rajamist

"Mul on hea meel, et saan oma muusikaga ka head teha, lauldes nii kirikute toetuseks kui katsudes pakkuda inimestele neil kontsertidel palju hingestatud emotsioone ning anda võimalus võtta aeg maha oma igapäevastest argitoimetustest. Üheskoos publikuga saame Eesti kultuurielu ja maapiirkonnad uuesti elule äratada," ütles Ott Lepland.

Üheksas kirikus esitatav soolokava "Taevas puutub maad" levitab sõnumit, et kirikud avasid viirusekriisi võitmise järel külastajatele uksed. "Olen Otile väga tänulik, et tema tuli esimesena appi, sest pühakojad üle Eesti vajavad tähelepanu ja toetust," selgitas Kirikufondi toetaja Laine Randjärv. "Kirik seisab traditsiooniliselt meie vaimuelu keskpunktis ning me kutsume inimesi taas uksi avama."