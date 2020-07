Põlva linna reoveepuhasti ehitati 1982. aastal ning viimati uuendati seda 1998. aastal. Ajapikku süsteemid amortiseerusid ning need tuli välja vahetada. AS Põlva Vesi juhataja Kristo Kivisaar sõnas, et uued mahutid ja tehnoloogia vastavad nüüd tänapäevastele nõuetele.