Näitus on koostatud Tartu kunstimuuseumi ja Valga kuuseumi koostööna. Muuseumis on väljas 1923. aastal asutatud Eesti Kunstnikkude Ryhma (EKR) tööd. EKRi oli Eesti kunsti esimene avangardne rühmitus. Rühmituse liikmed Friedrich Hist, Eduard Ole, Felix Randel ja Juhan Raudsepp olid Valgast pärit.

Näituse kuraator Kristlyn Liier Tartu kunstimuuseumist lausus, et väljas on EKRi liikmete maalilooming, kuid on ka fotosid kunstnikest endist. «Kõik näitusel olevad teosed on Tartu kunstimuuseumi maalikogust. Need kunstnikud viljelesid ka graafikat ja skulptuuri. Aga kui rühm 1923. aastal asutati, märkisid nad linnaks, kus nad asuvad, Tartu. EKR on hästi oluline ka Valgale. Hist, Ole, Randel ja Raudsepp olid Valgast pärit, üksteise koolivennad.»