Taas lisandus 8 positiivset testitulemust

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 3 positiivset testi tulemust Ida-Virumaale (2 Narva linna), 3 Harjumaale (2 Tallinnasse), 1 Läänemaale ja 1 Tartumaale. Kaks nakatunut lisandus eile tuvastatud Ida-Viru koldele (kokku 5 inimest). Ühel juhul toimus nakatumine töökohal ja inimene oli juba varasemat kontaktsena jälgimisel. Ühel juhul tuvastati nakatumine enne plaanilist operatsiooni. Ühel juhul toimus nakatumine peresiseselt. Ühel juhul toodi nakkus välismaalt. Kahel juhul on nakatumise päritolu hetkel teadmata.

9. juuli hommiku seisuga vajas Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi kolm inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänase seisuga on tervenenud 1889 inimest. kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on kokku tehtud enam kui 111 000 esmast testi, nendest 2011 ehk 1,8 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed. Võrumaal on nakatunuid tuvastatud 87, Valgamaal 11 ja Põlvamaal 6.