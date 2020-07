Galerii ⟩ Valga uuenev politseimaja sai nurgakivi

Muidu ka uue maja asukohaks oleval Puiestee tänaval töötanud politseinikud kolisid aprillis aastaks Transpordi tänavale, kuniks uus maja valmis saab.

Riigi Kinnisvara AS projektidirektor Sven Saar lausus, et Valga politseihoone oli enne rekonstrueerimist huvitav, kuna remondivajadus ei paistnud silma. «Kui seda kaugelt vaadata, tundus, et pole häda midagi, ilusti värvitud, krohvitud. Aga kui tulla seda lähemalt vaatama ja käega katsuda, oli aru saada, et hoone on soojustamata, kaasaegsed tehnosüsteemid puudusid, vana hooneosa oli kohati isegi ohtlik. Puidust vahelaed olid läbi vajunud, kohati mädanenud.»

Siseministeeriumi info- ja varahalduse osakonna juht Raino Sepp lausus, et Valga korrakaitsjad saavad lõpuks selle, mida on aastaid oodanud. «Päästeametnikud on saanud varasemalt oma hoone korda.»

Sepp lisas, et hoonest ei saa vaid politseijaoskond, sinna tulevad ka sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja vanglateenistuse kriminaalhoolduse töö- ja teenistusruumid. «Siia majja on ka kriminaalhooldusele töökohti loodud ja sotsiaalabile. Viimased on juba politseijaoskonnale igapäevased partnerid.»

Lõuna prefektuuri politseikolonelleitnant Veiko Järva lausus, et politseimaja pole vaid maja politseinikele, vaid märk sellest, et Eesti riik on jätkuvalt Valgas esindatud. Ta lisas, et renoveerimise järel kolitakse uude politseimajja ka täna Aia tänaval tegutsev politsei klienditeenindus, mis tegeleb isikut tõendavate dokumentidega. «Praeguse politseimaja ajalugu ulatub enam kui 100 aasta tagusesse aega ning kuna hoone koosneb mitmetest juurdeehitustest, ei olnud võimalik osalise lammutuse ja uusehituseta soovitud tulemuseni jõuda. Tööd on meie rõõmuks graafikus,» ütles Järva.

Valga vallavanem Ester Karuse lausus, et on ise juba neli aastat olnud tegev abipolitseinikuna ning politseinikega koos töötades on nende jutus korduvalt kõlama jäänud, kuidas uute autode kõrval igatseti just uut politseimaja ning tööruume, mis olid ilmselgelt ajale jalgu jäänud. «Just tänu isiklikule kogemusele olen politseinike vajadustega kursis ja elan uue politseimaja valmimisele Puiestee tänaval väga kaasa. Kaasaegne töökeskkond muudab töö tõhusamaks mitte ainult siseruumides töötavatel ametnikel vaid ka välitööd tegevatel patrullpolitseinikel, kelle vahetuse algus ja lõpp ning mitmete dokumentide vormistamine just majas sees aset leiavad. Usun, et politseinikud saavad järgmiseks kevadeks maja, mida nad tõesti väärt on. Ja et kliendid leiavad maja hõlpsasti üles ja saavad turvalises ning mugavas hoones veelgi paremini teenindatud,» lisas Karuse.

Nurgakivi ajakapslisse läksid mälupulgal hoone projekt ja aja märgiks hingamismask, neljapäevane Lõunaleht, viieeurone rahatäht, siseturvalisuse arengukava, politsei- ja piirivalveameti strateegilised eesmärgid aastani 2030, ehitusprojektiga seotud inimeste nimekiri, head soovid Valga vallavalitsuselt, mälupulgal Valga politseimaja töötajate nimekiri ja fotod majast enne lammutamist, Tartu vanglalt aga kriminaalhooldust tutvustav brošüür.

1550-ruutmeetrine politseihoone valmib järgmise aasta kevadel ning projekti maksumus on 3,4 miljonit eurot (lisandub käibemaks). Rekonstrueeritakse terve politseihoone, sealjuures lammutatakse kaks kolmandikku praegusest mahust ja asendatakse uuega. Tööde käigus uuendatakse ruumilahendus, parandatakse hoone kasutatavust, suurendatakse selle turvalisust ning energiatõhusust.

Riigi Kinnisvaral on koostöös siseministeeriumi, päästeameti ning PPA-ga töös lisaks Valga politseihoonele ka Lilleküla ja Uuemõisa päästehooned, Sillamäe pääste ja politsei ning Pärnu sisejulgeoleku ühishoone, samuti sai hiljuti valmis Nõmme päästehoone.

Valga politseihoone ehitustöid teostab Embach Ehitus. Rekonstrueerimise projekteeris Kuubik Projekt, arhitektiks on Anu Kulbach ning sisearhitekt Ivo Rannaste.