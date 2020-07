Robin on pärit Tabasalust, Grete Jürist ja Katariina Tartust ning kõik nad suvitavad Põlvamaal vanavanemate juures. Robini ja Grete vanaisa on Räpina sadamat aastaid arendanud vallavolikogu esimees Teet Helm.

«Meeldib, et saab ujuda ja purjetada. Lemmikala purjetamisega saame enam-vähem juba hakkama – samas on iga kord lõbus seda jälle meelde tuletada. Sõitnud oleme veel SUP-laua ja kajakiga, samuti lennutanud õppelohet, mis oli sel aastal esimest korda. Trennid võiksid veelgi pikemalt kesta, sest need lõppevad alati liiga äkki ära,» rääkisid lapsed.