VIDEO ja GALERII ⟩ Lõuna-Eesti Postimehe auhind läks juubelikingiks

20. detsembril uhke loosiauhinna võitnud Virge Mastik teadis juba auhinda vastu võites, et kingib selle edasi oma sõbrannale Tiia Kokmann-Konsapile, kellel tulemas 60 aasta juubel. Mastik otsustas auhinna edasi kinkida sellepärast, et tema enda järgmine juubel on alles mõne aja pärast.

Kui Mastik teatas Kokman-Konsapile, et kingib talle juubeliks bändi, arvas kingisaaja esmalt, et sõbranna teeb nalja. «Siis mõtlesin, et kui teised tulevad ümbrikuga, kuidas siis tema selle ansambli ümbrikusse pakib. Aga kokkuvõttes oli see tore üllatus,» nentis ta. «Tasub tellida Lõuna-Eesti Postimeest, et teidki sellised üllatused tabaks.»