Vee-ettevõte tegi kindlaks kitsaskohad

Uuringus on tehtud mitu ettepanekut, millega vee-ettevõte peab veevõrgu arendamisel arvestama. Kitsaskohtadeks on osutunud Taara linnaosa ning Võrukivi-Liitva piirkonna ebapiisav veesurve. AS Võru Vesi kavandab nende probleemide lahendamiseks aastatel 2021–2022 välja ehitada täiendavaid veetorustikke ja survetõstepumplaid.

Lisaks on veevõrgu toimimise tagamiseks Võrumõisa külas vajalik ehitada välja veeühendus Pika tänavaga. Tuletõrjeveevarustuse tagamiseks on hüdraulilises mudelis ära märgitud hüdrantide asukohad ja vooluhulgad, mis täpsustatakse edaspidi.

Tulevikus on plaanis veevõrgust välja arvata Võru linna veetorn. Veepuhastusjaamade, teise astme pumplate ja survetõstepumplate juhtimisautomaatika on kavas ümber programmeerida selliselt, et see võimaldaks automaatselt seadistada survet vastavalt tarbimisele. Aastatega olukord muutub ning seetõttu tulebki veevõrgu hüdrauliline mudel hoida ajakohastatuna ning seda täiendada, et see oleks võrgu analüüsimist võimaldav töövahend.