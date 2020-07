Põlva Serviti osaleb uuenenud Balti liigas

Septembris algava Balti liiga moodustavad tosin klubi: neli igast riigist. Lisaks mainitud Eesti nelikule mängivad Lätist Dobele ZRHK Tenax, Riia Celtnieks, Ludza SK Latgols ja HK Ogre ning Leedust osalevad Klaipeda Dragunas, Vilniuse VHC Šviesa, Kaunase Granitas-Karys ja Alytuse Varsa-Stronglasas. Tapaga sarnaselt on Ludza ja Alytuse klubi puhul tegu Balti liiga debütandiga.

«Põnev on uue liigaformaadi juures ka tõsiasi, et kaheksa põhiturniiri paremat kindlustavad koha järgmise hooaja Balti liigas. See tähendab kindlasti kõva võitlust ka tabeli keskel ja tasavägiseid mänge kõigi vastu,» hindas Balti liiga nõuandva kogu liige ja Põlva Serviti peatreener Kalmer Musting.