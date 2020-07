Tiigist leiti uppunud mees

Tänavu on Eestis uppunud juba rohkem inimesi kui eelmisel aastal kokku. Juulis on uppunud juba 5 inimest, juulis oli uppunuid lausa 11. Põlvamaal on tänavu päästeameti andmetel vees elu kaotanud 4 inimest, nii Võru- kui ka Valgamaal 2.