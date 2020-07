Tänasest peaks tööreeglite rikkumine keerulisem olema

Siseminister Mart Helme sõnul on suurenenud nõudlus välistööjõu järele tekitanud olukorra, kus on rohkem tööandjaid, kes eiravad välismaalaste seaduses sätestatud tingimusi.

"Alates 2014. aastast on suurenenud politsei- ja piirivalveameti poolt tuvastatud välismaalaste töötamisega seotud rikkumiste arv. Ebaausa konkurentsieelise saamiseks proovitakse leida võimalusi, kuidas Eesti õiguse järgi nõutavat palka, praegu 1407 eurot, mitte maksta. Sellised ebaseaduslikud võimalused kahjustavad Eesti elanike konkurentsieelist tööjõuturul, milleks neil on õigus," märkis Helme.

Seega laieneb õigel alusel töötamise tagamise ja tõendamise kohustus ka renditööjõudu kasutavatele ettevõtetele. See tähendab, et nii kaua kui töö tellija või mõni muu töö teostamise eest vastutav ettevõte ei tõenda, et tal on õigus kasutada mõnda Euroopa Liidu soodsamat skeemi, see tähendab maksta lühiajaliselt Eestis töötavale kolmanda riigi kodanikule seaduses sätestatust väiksemat palka, peab välismaalane töötamise lõpetama.