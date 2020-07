Põline metallitöömees hakkas mesinikuks

Mille vastu vahar aitab?

Naljaga pooleks öeldes ei aita see üksnes rumaluse vastu. Abi on saadud nii põletushaavade ja -villide, päikesepõletuse, ohatise, kannalõhede, allergia, kõõma, putukakiheluse, haudunud naha, pragunenud suunurkade kui psoriaasi puhul. Salv sobib marraskil naha parandamiseks, hügieenilise huulepulga asendajaks ning aitab ka nohu vastu.

See on ametlikult registreeritud näo ja käte hooldamise vahendina, mis ei sisalda säilitusaineid ega kemikaale.

Kuivõrd täpselt olete järginud koostisainete vahekorda?

Me ei saa salvi kokku panna puhtalt grammide järgi, sest ei ole kaht ühesugust mett, taru ega mesilast. Paljugi käib silma järgi.

Kas võib juhtuda, et igaühele teie salv ei sobi?

Kõigil ei pruugi see näiteks kihelust putukahammustuse puhul ära võtta. Arstid kirjutavad ka rohud välja ning kui ühed ei aidanud, kirjutavad järgmised. Aga valdavalt on ikka nii olnud, et kes on ostnud, on kiitnud ning kui järgmine kord ligi astub, võtab uue purgikese.

Pakute ka langetisetinktuuri. Kes või mis on langetis?

Talvel surnud ja taru põhja kukkunud mesilased. Paneme need viina sisse kaheks nädalaks seisma ning siis on ravim valmis. Kui mesilane suvel sureb, on ta mürki saanud, näiteks rapsilt. Õnneks ei ole meie kandis siiamaani rapsi kasvatatud.

Haigused käivad ka mööda mesilasi. Kuidas neid ravite?

Meil on seisukoht: kui mesilane sureb, siis ta sureb. Ravima neid ei hakka, sest saadud mett sööme ise ja söövad meie lapsed. Mett me oma toodetesse ei pane ning ära müüme üksnes ülejäägi. Haiguste tõrjet teeme põhiliselt oblikhappega ainult sügisel, kui mesilased talvekorteris.

Mida olete tähele pannud mesilaste elukorralduse kohta?

Mesilased on armsad ja head. Igaüks teab täpselt, mida tegema peab. Kõige vastikumad on need, kellele antud käsk nõelata. Ta tuleb igale poole järele, ootab pikka aega ukse taga ja kui uuesti välja lähed, teeb oma töö ära. Võin vahel pool taru üle vaadata ja ükski minuga ei pahanda. Võtad järgmise kärje ja siis neile järsku midagi ei meeldi ning tahavad mind karjaga ära ajada.

Mesilaste pidamine on elustiil – nad peavad olema. Kõik tarud on kodu lähedal.

Pikalt mesilasi pidanud olete?

Minu ellu tulid mesilased pärast pensionile jäämist, mil naasin pärast maade tagastamist Lindora lähedale isakoju. Abikaasa on nendega tegelenud vähemalt pool sajandit. Sain kätte neli hektari maad, kus kasvasid üksnes inimese kõrgused ohakad. Ka maja polnud alles.

