Tegemist on hullumeelse komöödiaga, sest tegevus toimub psühhiaatri kabinetis. Mälukaotuse käes vaevlev mees tuleb abi saamiseks arsti juurde.

Tohter püüab välja selgitada haiguse sümptomeid ja põhjuseid, kuid patsiendi vastused on nii vasturääkivad, et temalt on võimatu mingit selgust saada.