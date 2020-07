Võrus Tamula rannas tuleb suplejatel ettevaatlik olla

Maaülikooli professor Ingmar Ott kirjutas 22. juulil Võru linnavalitsusele, et Tamula järve suplusvee 20. juuli 20. proovis on kolm potentsiaalselt toksiine eritavat liiki sinivetikaid: Microcystis viridis, M. wesenbergii ja M. aeruginosa.

«Nende biomass kokku on 0,14 g/m3, mis on väike väärtus. Nii väikse biomassiga ei tohiks suplusvesi ohtlik olla. Sellele vaatamata võiks olla ettevaatlik. Ei tohi vett neelata. Hea oleks keha üle loputada puhta veega. Tähelepanu peaks pöörama riietega kaetud kehaosadele, kuhu võivad vetikad takerduda ja ärritada,» hoiatas teadlane.

Seetõttu panin rannavalvurid välja kollase lipu, mis näitab, et vee kvaliteet päris korras ei ole, aga pole ka midagi inimeste tervisele ohtlikku. Samuti on väljas selgitavad sildid.

Võru linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Marianne Mett ütles, et nagu ametlikest tulemustest ja vastusest võib välja lugeda, leiti väike kogus toksiine eritavaid vetikaid, aga Tamula järves ujumine ei ole ohtlik. «Sellele vaatamata võiks olla ettevaatlik. Ei tohi vett neelata ning mõistlik on ranna väliduši all oma keha peale suplust puhta veega üle loputada.»