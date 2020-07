Kohtute digipöördes saabub järgmine etapp

„Kohtutes on juba üle kolme aasta katsetatud uut töökorraldust eesmärgiga välja selgitada, millised on digitaalse kohtumenetluse eduka rakendamise eeldused. Viimane tuleproov sai läbitud kriisi ajal, kui enamik kohtunikest oli sunnitud töötama kodus, ilma harjumuspärase pabertoimikuta,“ sõnas justiitsminister Raivo Aeg.

Pilootprojekti jooksul on juba parandatud digitoimiku tööd, tarkvara arendatakse pidevalt edasi ning nüüdseks on kaardistatud vajalikud muudatused erinevates regulatsioonides. Ministeeriumi plaanitav seadusemuudatus näebki ette tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) ja halduskohtumenetluse seadustiku (HKMS) toimiku pidamist puudutavate sätete muutmist.

„Vaatamata sellele, et kõik kohtuasja materjalid on digitaalselt olemas ja dokumendid saabuvadki kohtusse digitaalsel kujul, peetakse kohtutes sisuliselt paralleelselt kahte toimikut, millest õiguslik tähendus on pabertoimikul,“ selgitas Aeg.

Digitaalselt peetavale toimikule on juurdepääs avaliku e-toimiku infosüsteemi kaudu kõikidel, kellel on ID-kaardi või mobiil-ID kasutamise võimalus. Neil, kellel see võimalus puudub, on jätkuvalt võimalik tutvuda toimikuga kohtus inimesele kõige lähemal asuvas kohtumajas. Samuti peetakse paberkandjal edaspidi toimikut ka juhul, kui tehniliselt ei ole võimalik toimikut digitaalsena pidada.