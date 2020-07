Tule-päevade valgusinstallatsioon on pühendatud taevastele võludele

Tõrva Tule-päevade kulminatsiooniks on 25. juuli õhtul toimuv tulede öö, kus Tõrva kesklinnas ümber Veskijärve lookleval valguskunsti- ja muusikarajal saab näha ainulaadseid valgusinstallatsioone, kuulata maagilisi helisid ning põlema süüdatakse suurim lõke, mida Eestis sel aastal nähtud. Sellel ligi kilomeetrisel hilisõhtusel rännakul kohtab salapäraseid tegelasi, näeb omapärast valguskeraamikat ja võib leida isegi karu jälgi. Üks installatsioonidest sai inspiratsiooni kummalisest raadioteleskoobi vastu võetud signaalist aastaid tagasi. Et just praegu võis maalt näha komeeti, on osa inspiratsioonist pärit ka sealt.

15. augustil 1977. aastal registreerisid Ohio ülikooli astronoomid ühe kummalise signaali, mis oli sedavõrd tugev, et üks uurimistiimi liikmetest kirjutas väljatrüki äärele punaste tähtedega "Wow!"

Tõrva astronoomiaklubi liikme Taavi Niittee täpsustas, et signaali päritolu on siiani lahtine. «Me ei tea, kust see üksik signaal tuli. Hiljem ei ole sealt suunast ühtegi uut signaali tulnud. Kas tegemist oli äkki satelliidi, kosmoseprügi tükiga, mis peegeldas maalt tulevaid signaale, mis iganes. Korra käis läbi hüpotees, et võib-olla sel ajal umbes selles piirkonnas võis olla üks asteroidipaar. Aga nüüdseks on ümber lükatud, et see võis signaali anda.»

Samasugune kauge külaline, keda meil pikka aega uuesti näha ei õnnestu, on ka komeet NEOWISE.