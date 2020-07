Ööpäevaga lisandus 7 positiivset testi tulemust

2 nakatunut on Tartust ja 2 juhul on tegemist Poola kodanikest võõrtöölistega. 3 tänases positiivsete statistikas kajastatud juhul oli tegemist kordustestidega Ukraina võõrtöölistele.

Võrumaal on seni positiivse proovi andnud 87, Valgamaal 11, Põlvamaal kuus inimest.

25. juuli hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 3 inimest, juhitaval hingamisel ei ole ühtegi patsienti.. Uusi surmajuhtumeid ööpäeva jooksul ei lisandunud. Kokku on Eestis koroonaviirus nõudnud 69 inimese elu.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 393 COVID-19 haigusjuhtumit 380 inimesega.

Tänase seisuga on tervenenud 1 921 inimest. Neist 1 450 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (75,4%), 471 inimese puhul (24,6%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil, st ootab tervenemise kinnitamist.