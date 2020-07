Siim Saavik: võidukas nõiajaht

Olukorda kajastades võis tunnetada, et kaua see laager koos olla ei saa. See tuli tegelikult kohe välja Antsla valla seisukohast, et festivali korraldaja oleks pidanud selle registreerima avaliku üritusena. Sellele järgnes terviseameti mure, et festivaliplatsil pole võimalik täita hügieeninõudeid. Kõige kulminatsiooniks saadi teada, et alal viibivad inimesed, kes tulid sinna COVID-19 riskipiirkondadest. Õli valas tulle ka esialgne hinnang, et kohapeale võib tulla umbes tuhat inimest.