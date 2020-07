Valgas lendas ringi eksootiline lind

Kuna papagoid teadaolevalt Eesti looduses elavate liikide hulka ei kuulu, on tegu ilmselt mõnest kodust plehku pannud isendiga ja nii jagas mees infot ka ühismeedias. Seal antigi peagi teada, et ilmselt on lind pärit mõni tänav eemal asuvast kodust ja lubati linnu tõenäolisi omanikke teavitada.