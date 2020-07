Leedu valitsus taastab maski kandmise nõude

«Nähes, et Leedus ja kogu maailmas haigestumine suureneb, teeme ettepaneku otsust muuta ja kehtestada mitu lisanõuet: kanda avalikes ruumides maske ja täita muid nõudeid,» ütles justiitsminister Elvinas Jankevičius pressikonverentsil, vahendas BNS.

Tema sõnul on maskid kohustuslikud kaubanduskeskustes ja ühissõidukeis.

«Esialgu pakume kanda maske vaid suletud ruumides, see on ühissõidukid, kaubanduskeskused, rahvarikkad poed (...) Lõpliku otsuse langetame kolmapäeval,» märkis minister.

Leedus on praegu 306 aktiivset nakkusjuhtu ja 76 inimest isolatsioonis. Riigis on COVID-19 tõttu surnud 80 inimest ja veel 13 koroonahaiget teistel põhjustel.Haigusest on paranenud 1620 inimest.