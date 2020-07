Peaminister külastab Valgamaad

"Ringsõidu eesmärk on tutvuda piirkonna oludega, kohtuda eestvedajate ja ettevõtjatega ning arutada ühiselt, kuidas elu Kesk- ja Lõuna-Eestis paremini edendada. Ideede vahetamine ning vastastikuste ootuste ja võimaluste läbi rääkimine aitab kaasa kohalike plaanide seadmisel, kuid on tagasisid valitsusele kogu Eestile kasulike otsuste langetamisel," selgitas peaminister.

Pärastlõunal kohtub Ratas Valgamaa omavalitsusjuhtidega, et arutada olulistel päevateemadel. Järgneb ajaloolise taustaga Kääriku spordikeskuse külastus, kus keskuse juhatuse liige Kristjan Karis tutvustab pidevalt uueneva spordibaasi ehitus- ja rekonstrueerimistööde kulgu. Õhtupoolikul on peaminister Facebooki otse-eetris, et rääkida olukorrast Eestis ning vastata vaatajate küsimustele.