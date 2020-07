Läti Gulbene piirkonnas taaskehtestatakse koroonapiirangud

«Takistamaks haiguse laiemat levikut, otsustasime me võtta väga otsustavaid meetmeid. Me lepime konkreetsetes piirangutes kokku homme hommikul, kuid juba täna on selge, et homme annan ma välja määruse kehtestada koheselt piirangud, mis on väga sarnased eriolukorra ajal kehtinuga,» ütles Audzišs.