Juba hea sõiduga alustanud Mari-Liis Mõttus sõnas, et maratonil ei saa kunagi kindel olla, milliseks sõit kujuneb. «Juba kümme kilomeetrit enne lõppu oli aga tunne, et vist tuleb võit koju. Ega ma oleks seda ilma meesteta ära teinud. Meil oli selline mõnus punt koos, tegime omavahel tööd. Isegi vahepeal sattusin sinna ette, et tööd teha. Arvan, et täitsa üksi oleks vist natuke keeruline olnud,» lausus Mõttus, kes plaanib praeguse seisuga oktoobris Tšehhis maailmakarika etappidel ja Leogangis MMil osaleda.